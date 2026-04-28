الحرب لم تنته.. إيران تعلن تحديث بنك الأهداف الخاصة بها

كتب : وكالات

08:07 م 28/04/2026

الجيش الايراني

قال متحدث باسم الجيش الإيراني، إن الجيش لا يعتبر أن الحرب قد انتهت، مضيفاً أن الوضع لا يزال يصنف كحالة حرب، كما تم تحديث بنك الأهداف والمعدات الخاصة بالقوات المسلحة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة واشنطن بوست، إن إدارة البيت الأبيض استقبلت مقترحًا تقدمت به إيران، يقضي برفع الحواجز أو القيود المفروضة في مضيق هرمز بشكل فوري من قبل الولايات المتحدة وإيران، مقابل تأجيل المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني واتفاق سلام أوسع، حسبما قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن المفاوضين الإيرانيين يسعون إلى فصل المسارين، بحيث يتم التوصل إلى اتفاق منفصل بشأن مضيق هرمز، بينما تُرحّل القضايا الأوسع، بما في ذلك الملف النووي، إلى مرحلة لاحقة.

ومن جانبها، أشارت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلا عن مصادر لها، إن الوسطاء في باكستان يتوقعون تلقي مقترح مُعدّل من إيران خلال الأيام المقبلة، بهدف إنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه لن يقبل النسخة السابقة من المقترح.

