بزشكيان: أي هجوم على إيران انطلاقا من القواعد الأمريكية بالمنطقة لن يكون مقبولا

كتب : عبدالله محمود

08:28 م 11/03/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

قالت الرئاسة الإيرانية، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحث في اتصال مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان تداعيات الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وأضافت الرئاسة الإيرانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن بزشكيان شدد على أن تطوير العلاقات مع دول الجوار يقع على رأس أولويات سياستنا الخارجية.

وأكد بزشكيان، أن أي هجوم على إيران انطلاقا من القواعد الأمريكية بالمنطقة لن يكون مقبولا.

وأشار بزشكيان إلى أن طهران ستجري تحقيقات دقيقة بشأن ما أثير حول الهجوم على ميناء صلالة.

ومن جانبه، عبّر سلطان عمان عن استيائه وإدانته للهجمات المستمرة التي تستهدف الأراضي العمانية.

وأعرب سلطان عمان عن عدم رضاه واستنكاره للاستهدافات المتواصلة التي تطال أراضي بلاده، مشدداً على أن السلطنة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

بزشكيان الحرب على إيران إيران وأمريكا سلطان عُمان الرئاسة الإيرانية الشرق الأوسط

