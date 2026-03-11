إعلان

سماع دوي انفجار جديد في سماء مدينة دبي الإماراتية

كتب : مصطفى الشاعر

12:53 م 11/03/2026

دوي انفجار جديد يهز دبي الإماراتية

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، في نبأ عاجل لها، بسماع دوي انفجار في سماء مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

نقلت الوكالة عن شهود عيان تأكيدهم سماع الصوت بوضوح، فيما لم تصدر السلطات الإماراتية أي بيان رسمي حتى الآن لتوضيح ملابسات الواقعة أو طبيعة هذا الانفجار.

4 إصابات بمطار دبي

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن تعرّض محيط مطار دبي الدولي لهجوم بطائرتين مسيّرتين سقطتا منذ قليل، مما أسفر عن وقوع 4 إصابات شملت إصابات طفيفة لمواطنين من غانا وبنجلاديش، وإصابة متوسطة لمواطن هندي، بالتزامن مع تسجيل حادث بحري غرب الإمارة؛ فيما أكدت السلطات أن حركة الملاحة الجوية في المطار "تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بالواقعة".

يأتي هذا التطور الأمني في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.

