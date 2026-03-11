أفادت وسائل إعلام بحرينية، يوم الأربعاء، بسماع دوي أربع انفجارات قوية في البحرين عقب إطلاق صفارات الإنذار في البلاد.

وقال وزارة الدفاع البحرينية في وقت سابق، إن الدفاعات الجوية في البلاد اعترضت صاروخًا باليستيًا أُطلق من إيران.

ومن جانبها، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي، مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية، حيث تم منذ بدء الاعتداء اعتراض وتدمير 106صاروخًا و177 طائرة مسيرة، استهدفت المملكة.

وأهابت وزارة الدفاع البحرينية في بيان لها الأربعاء، بالجميع بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية.

وتابعت الدفاع البحرينية في بيانها: " على المواطنين تجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات".