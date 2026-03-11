إعلان

بعد إطلاق صفارات الإنذار.. سماع دوي 4 انفجارات قوية في البحرين

كتب : وكالات

12:01 م 11/03/2026

انفجارات في البحرين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وسائل إعلام بحرينية، يوم الأربعاء، بسماع دوي أربع انفجارات قوية في البحرين عقب إطلاق صفارات الإنذار في البلاد.

وقال وزارة الدفاع البحرينية في وقت سابق، إن الدفاعات الجوية في البلاد اعترضت صاروخًا باليستيًا أُطلق من إيران.

ومن جانبها، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي، مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية، حيث تم منذ بدء الاعتداء اعتراض وتدمير 106صاروخًا و177 طائرة مسيرة، استهدفت المملكة.

وأهابت وزارة الدفاع البحرينية في بيان لها الأربعاء، بالجميع بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية.

وتابعت الدفاع البحرينية في بيانها: " على المواطنين تجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج الدفاع البحرينية انفجارات في البحرين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أسعار 6 عملات عربية تتراجع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

أسعار 6 عملات عربية تتراجع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
بإطلالة رمضانية.. بشرى تتألق في أحدث ظهور لها
دراما و تليفزيون

بإطلالة رمضانية.. بشرى تتألق في أحدث ظهور لها
السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال عيد الفطر المبارك
أخبار وتقارير

السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال عيد الفطر المبارك
بين بياض الثلج وزرقة الكريستال.. جولة داخل بحيرات "تحدت الجاذبية" بسيوة
أخبار المحافظات

بين بياض الثلج وزرقة الكريستال.. جولة داخل بحيرات "تحدت الجاذبية" بسيوة
"تاكو" ترامب.. كلمة السر في انسحاب "الرئيس المغامر" من فخ إيران
شئون عربية و دولية

"تاكو" ترامب.. كلمة السر في انسحاب "الرئيس المغامر" من فخ إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها