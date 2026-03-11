أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تنوي استهداف دول المنطقة أو الدخول في صراع معها، مشدداً على أن الضربات الإيرانية تقتصر على مصادر الهجمات ضد إيران.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، بحسب بيان رسمي إيراني، حيث قال بزشكيان إن "إيران تستهدف فقط القواعد التي تعد مصدر العدوان على بلادها في إطار حقها المشروع بالدفاع عن النفس".

وأضاف أن عدم تنبّه المجتمع الدولي للجهات المسؤولة عن إشعال الحروب قد يعرّض النظام والأمن العالميين للخطر.

ويأتي هذا الاتصال في ظل تصعيد عسكري متواصل منذ 28 فبراير، حيث تشن الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة بين الأطراف.

وكان بزشكيان تعرض لانتقادات لاذعة من قبل الحرس الثوري وغلاة المحافظين المتشددين، بعد اعتذاره لدول الخليج عن الهجمات على أراضيها، وتعهده بكبحها.

وعاد في تصريح ثان ليؤكد أن بلاده "سترد بقوة على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ولن تستسلم".

كما أضاف قائلاً: "تجمعنا أخوة مع جيراننا، لكن إذا تعرضنا لهجوم من أية دولة سنرد على الاعتداء"، حسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.

كما اعتبر الرئيس الإيراني، أن "العدو يسعى إلى خلق الاختلاف بين إيران وبين الدول الأخرى"، في إشارة إلى دول الخليج. وأردف: "الشعب الإيراني وقواته المسلحة حاضرون في كل مكان في البلاد، ولن يرضخوا أو يستسلموا لأي شكل من أشكال البلطجة أو العدوان أو الظلم"، وفق تعبيره.