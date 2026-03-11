إعلان

الرئيس الإيراني: ضرب القوات الأمريكية في المنطقة حق مشروع

كتب : وكالات

11:55 ص 11/03/2026

مسعود بزشكيان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تنوي استهداف دول المنطقة أو الدخول في صراع معها، مشدداً على أن الضربات الإيرانية تقتصر على مصادر الهجمات ضد إيران.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، بحسب بيان رسمي إيراني، حيث قال بزشكيان إن "إيران تستهدف فقط القواعد التي تعد مصدر العدوان على بلادها في إطار حقها المشروع بالدفاع عن النفس".

وأضاف أن عدم تنبّه المجتمع الدولي للجهات المسؤولة عن إشعال الحروب قد يعرّض النظام والأمن العالميين للخطر.

ويأتي هذا الاتصال في ظل تصعيد عسكري متواصل منذ 28 فبراير، حيث تشن الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة بين الأطراف.

وكان بزشكيان تعرض لانتقادات لاذعة من قبل الحرس الثوري وغلاة المحافظين المتشددين، بعد اعتذاره لدول الخليج عن الهجمات على أراضيها، وتعهده بكبحها.

وعاد في تصريح ثان ليؤكد أن بلاده "سترد بقوة على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ولن تستسلم".

كما أضاف قائلاً: "تجمعنا أخوة مع جيراننا، لكن إذا تعرضنا لهجوم من أية دولة سنرد على الاعتداء"، حسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.

كما اعتبر الرئيس الإيراني، أن "العدو يسعى إلى خلق الاختلاف بين إيران وبين الدول الأخرى"، في إشارة إلى دول الخليج. وأردف: "الشعب الإيراني وقواته المسلحة حاضرون في كل مكان في البلاد، ولن يرضخوا أو يستسلموا لأي شكل من أشكال البلطجة أو العدوان أو الظلم"، وفق تعبيره.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الحرب على إيران مجتبى خامنئي ضرب القوات الأمريكية هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الهدف الأول.. ماذا ينتظر عمر مرموش أمام ريال مدريد؟
رياضة عربية وعالمية

الهدف الأول.. ماذا ينتظر عمر مرموش أمام ريال مدريد؟
صُنع في أمريكا.. أدلة جديدة تكشف تورط واشنطن بقصف مدرسة الطالبات بإيران
شئون عربية و دولية

صُنع في أمريكا.. أدلة جديدة تكشف تورط واشنطن بقصف مدرسة الطالبات بإيران
"تاكو" ترامب.. كلمة السر في انسحاب "الرئيس المغامر" من فخ إيران
شئون عربية و دولية

"تاكو" ترامب.. كلمة السر في انسحاب "الرئيس المغامر" من فخ إيران
بين بياض الثلج وزرقة الكريستال.. جولة داخل بحيرات "تحدت الجاذبية" بسيوة
أخبار المحافظات

بين بياض الثلج وزرقة الكريستال.. جولة داخل بحيرات "تحدت الجاذبية" بسيوة
حكم قضائي جديد ضد البلوجر "مداهم" بتهمة حيازة مخدرات
حوادث وقضايا

حكم قضائي جديد ضد البلوجر "مداهم" بتهمة حيازة مخدرات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها