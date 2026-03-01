البنتاجون يعلن تنفيذ طائرات B-2 غارات على مواقع صواريخ إيرانية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن قاذفات بي-2 (B-2) الشبحية الأمريكية، نفذت غارات ليلية، السبت، على مواقع صواريخ باليستية دفينة تحت الأرض داخل إيران، مستخدمة عشرات القنابل الثقيلة التي تزن نحو 2,000 رطل لكل منها، في واحدة من أكبر العمليات الجوية منذ سنوات.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه "لا يجب لأحد أن يشكك بعزيمة الولايات المتحدة"، ونشرت مقطعاً مصوراً لإحدى الطائرات الشبحية عبر حسابها على منصة إكس.