إعلان

البنتاجون يعلن تنفيذ طائرات B-2 غارات على مواقع صواريخ إيرانية

كتب : مصراوي

07:44 م 01/03/2026

البنتاجون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن قاذفات بي-2 (B-2) الشبحية الأمريكية، نفذت غارات ليلية، السبت، على مواقع صواريخ باليستية دفينة تحت الأرض داخل إيران، مستخدمة عشرات القنابل الثقيلة التي تزن نحو 2,000 رطل لكل منها، في واحدة من أكبر العمليات الجوية منذ سنوات.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه "لا يجب لأحد أن يشكك بعزيمة الولايات المتحدة"، ونشرت مقطعاً مصوراً لإحدى الطائرات الشبحية عبر حسابها على منصة إكس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يعلن تدمير 9 سفن بحرية إيرانية ومطاردة البقية
شئون عربية و دولية

ترامب يعلن تدمير 9 سفن بحرية إيرانية ومطاردة البقية
سيناتور أمريكي مكذبا ترامب: إيران لم تكن قريبة من الحصول على سلاح نووي
شئون عربية و دولية

سيناتور أمريكي مكذبا ترامب: إيران لم تكن قريبة من الحصول على سلاح نووي
تهدد صحتك.. 4 أضرار صادمة للإفراط في تناول الدجاج
سفرة رمضان

تهدد صحتك.. 4 أضرار صادمة للإفراط في تناول الدجاج

الرئيس السيسي يحذر من تداعيات الحروب الإقليمية ويؤكد حرص مصر على التهدئة
أخبار مصر

الرئيس السيسي يحذر من تداعيات الحروب الإقليمية ويؤكد حرص مصر على التهدئة

هل نشهد انهيارًا في الكهرباء وسط التوترات الإقليمية؟.. الوزارة تجيب
أخبار مصر

هل نشهد انهيارًا في الكهرباء وسط التوترات الإقليمية؟.. الوزارة تجيب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان