الرئيس الإيراني: مجلس القيادة الجديد بدأ عمله بعد مقتل خامنئي

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن مجلس القيادة الجديد "بدأ عمله" بعد مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، حسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف الرئيس الإيراني في منشور منفصل على منصة "إكس"، "أن حزن استشهاد قائد الثورة الإسلامية الحكيم سيبقى راسخاً في قلوب الشعب الإيراني لفترة طويلة".

وأشار بزشكيان قائلًا "جرائم المجرمين واستشهاد أبناء إيران الأعزاء لن تُضعف عزيمة حكومة الجمهورية الإسلامية على أداء واجباتها ومسؤولياتها"، مؤكداً "سنبقى ثابتين على درب كرامة إيران الحبيبة واستقلالها وعزّتها".