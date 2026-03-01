الرئيس الإيراني: مجلس القيادة الجديد بدأ عمله بعد مقتل خامنئي
كتب : مصراوي
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن مجلس القيادة الجديد "بدأ عمله" بعد مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، حسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.
وأضاف الرئيس الإيراني في منشور منفصل على منصة "إكس"، "أن حزن استشهاد قائد الثورة الإسلامية الحكيم سيبقى راسخاً في قلوب الشعب الإيراني لفترة طويلة".
وأشار بزشكيان قائلًا "جرائم المجرمين واستشهاد أبناء إيران الأعزاء لن تُضعف عزيمة حكومة الجمهورية الإسلامية على أداء واجباتها ومسؤولياتها"، مؤكداً "سنبقى ثابتين على درب كرامة إيران الحبيبة واستقلالها وعزّتها".
داغ شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تا مدتهای مدید با ملت ایران باقی خواهد ماند. جنایت جنایتکاران و شهادت عزیزان ایران خللی در عزم دولت جمهوری اسلامی ایران برای عمل به وظایف و مسئولیتهای خود ایجاد نمیکند.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 1, 2026
ما در پیمودن مسیر سرافرازی، استقلال و سربلندی ایران عزیز استوار هستیم.