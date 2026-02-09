إعلان

القائم بأعمال البعثة البريطانية في مجلس الأمن: 33 مليون سوداني بحاجة ماسة إلى المساعدة

كتب : مصراوي

11:02 م 09/02/2026

جيمس كاريوكي

قال القائم بأعمال مندوب بريطانيا في مجلس الأمن جيمس كاريوكي، إن 33 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة في السودان.

وشدد القائم بأعمال البعثة البريطانية بمجلس الأمن، خلال إفادة بشأن السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الإثنين، على ضرورة عدم استخدام التجويع كسلاح حرب في السودان.

وخلال كلمته أمام مجلس الأمن، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن هجمات الطائرات المسيرة لا تزال تحصد أرواح المدنيين في السودان، وفق وكالة رويترز.

وأشار تورك، إلى أن المعاناة الإنسانية لا تزال قائمة رغم نجاح الجيش السوداني في كسر حصار طويل فرضته قوات الدعم السريع على مدينتين جنوب البلاد.

وأوضح المفوض الأممي، أن مكتبه وثق أكثر من 90 وفاة و142 إصابة بين المدنيين جراء الغارات التي شنتها قوات الدعم السريع منذ أواخر يناير وحتى السادس من فبراير.

جيمس كاريوكي مندوب بريطانيا في مجلس الأمن السودان

