قال القائم بأعمال مندوب بريطانيا في مجلس الأمن جيمس كاريوكي، إن 33 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة في السودان.

وشدد القائم بأعمال البعثة البريطانية بمجلس الأمن، خلال إفادة بشأن السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الإثنين، على ضرورة عدم استخدام التجويع كسلاح حرب في السودان.

وخلال كلمته أمام مجلس الأمن، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن هجمات الطائرات المسيرة لا تزال تحصد أرواح المدنيين في السودان، وفق وكالة رويترز.

وأشار تورك، إلى أن المعاناة الإنسانية لا تزال قائمة رغم نجاح الجيش السوداني في كسر حصار طويل فرضته قوات الدعم السريع على مدينتين جنوب البلاد.

وأوضح المفوض الأممي، أن مكتبه وثق أكثر من 90 وفاة و142 إصابة بين المدنيين جراء الغارات التي شنتها قوات الدعم السريع منذ أواخر يناير وحتى السادس من فبراير.