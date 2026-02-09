إعلان

القيادة المركزية الأمريكية تشيد بالجيش اللبناني بعد اكتشاف نفق جديد لحزب الله

كتب- مصطفى الشاعر:

09:46 م 09/02/2026

الجيش اللبناني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، بالجيش اللبناني بعد اكتشافه مؤخرا نفقا ضخما تابعا لحزب الله، للمرة الثانية خلال شهرين.

وقال الأدميرال براد كوبر، خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين،: "تهانينا للجيش اللبناني على اكتشافه مؤخرا نفقا ضخما تابعا لحزب الله، للمرة الثانية خلال شهرين".

وأضاف قائد سنتكوم: "أن تفكيك الأنفاق التي يستخدمها فاعلون من غير الدول، لتخزين الذخيرة والصواريخ والمسيرات، أمر يعزز السلام والاستقرار في لبنان وفي المنطقة".

كما أثنى الأدميرال كوبر على الجيش اللبناني، قائلا: "إنه يؤدي عملا متقنا مع فريق الآلية التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تساعد في إنفاذ الالتزامات التي تعهد بها كل من إسرائيل ولبنان".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش اللبناني القيادة المركزية الأمريكية اكتشاف نفق لحزب الله

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضياء داود: المصريون في الخارج أصحاب فضل.. وحكومة مدبولي تفتقد للحس السياسي
أخبار مصر

ضياء داود: المصريون في الخارج أصحاب فضل.. وحكومة مدبولي تفتقد للحس السياسي
رمضان 2026.. محمد عادل إمام عن شخصيته في "الكينج": أخطر راجل في الشرق الأوسط
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. محمد عادل إمام عن شخصيته في "الكينج": أخطر راجل في الشرق الأوسط
باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر
أخبار المحافظات

باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر
رمضان 2026.. طرح "بوستر" يضم بطلات مسلسل "روج إسود"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. طرح "بوستر" يضم بطلات مسلسل "روج إسود"
4 صور ومعلومات عن إطلالة أمال ماهر في أحدث ظهور
الموضة

4 صور ومعلومات عن إطلالة أمال ماهر في أحدث ظهور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة