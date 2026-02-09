أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، بالجيش اللبناني بعد اكتشافه مؤخرا نفقا ضخما تابعا لحزب الله، للمرة الثانية خلال شهرين.

وقال الأدميرال براد كوبر، خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين،: "تهانينا للجيش اللبناني على اكتشافه مؤخرا نفقا ضخما تابعا لحزب الله، للمرة الثانية خلال شهرين".

وأضاف قائد سنتكوم: "أن تفكيك الأنفاق التي يستخدمها فاعلون من غير الدول، لتخزين الذخيرة والصواريخ والمسيرات، أمر يعزز السلام والاستقرار في لبنان وفي المنطقة".

كما أثنى الأدميرال كوبر على الجيش اللبناني، قائلا: "إنه يؤدي عملا متقنا مع فريق الآلية التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تساعد في إنفاذ الالتزامات التي تعهد بها كل من إسرائيل ولبنان".