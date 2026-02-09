إعلان

بعد اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني من منزله.. أول تحرك من بيروت

كتب : مصراوي

04:16 م 09/02/2026

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أدان رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، في بيان له صدر اليوم الإثنين، قيام إسرائيل بخطف مواطن لبناني من منزله في جنوب لبنان، وكلّف وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، بمتابعة هذه القضية مع الأمم المتحدة.

وقال سلام في بيانه: "أدين بأشدّ العبارات قيام إسرائيل باختطاف المواطن اللبناني عطوي عطوي من منزله في الهبارية، إثر توغّل قوات اسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، ما يشكل اعتداءً فاضحاً على سيادة لبنان، وخرقاً لإعلان وقف الأعمال العدائية وانتهاكاً للقانون الدولي".

وفي أول قرار رسمي قال رئيس الحكومة: "كلّفتُ وزير الخارجية والمغتربين التحرّك الفوري ومتابعة هذه القضية مع الأمم المتحدة"، وتابع: "وكذلك المطالبة بتحرير جميع الأسرى اللبنانيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية في أقرب وقت".

وكانت قوة عسكرية إسرائيلية قد توغّلت فجر اليوم الإثنين، سيرًا على الأقدام، إلى بلدة الهبارية في منطقة العرقوب بجنوب لبنان، وأقدمت على خطف المسؤول في الجماعة الإسلامية عطوي عطوي، وهو الرئيس السابق لبلدية الهبارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحكومة اللبنانية نواف سلام إسرائيل جنوب لبنان يوسف رجي الأمم المتحدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عودة عبلة كامل وظهور أبناء الهضبة.. أبرز مفاجآت إعلانات رمضان
زووم

عودة عبلة كامل وظهور أبناء الهضبة.. أبرز مفاجآت إعلانات رمضان
تحذير بحري عاجل.. إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية
أخبار المحافظات

تحذير بحري عاجل.. إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية
عبدالحفيظ منح الضوء الأخضر.. لاعب جديد من الأهلي في طريقه لأوروبا
رياضة محلية

عبدالحفيظ منح الضوء الأخضر.. لاعب جديد من الأهلي في طريقه لأوروبا
الداخلية تعلن تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام
حوادث وقضايا

الداخلية تعلن تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام
قبل سنوات من الإصابة.. علامة تظهر في الأنف تدل على مرض خطير
نصائح طبية

قبل سنوات من الإصابة.. علامة تظهر في الأنف تدل على مرض خطير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة