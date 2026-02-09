إعلان

استقالة مفاجئة لسفيرة النرويج في الأردن والعراق.. ما السبب؟

كتب : محمد جعفر

04:56 م 09/02/2026

السفيرة مونا يول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، الأحد، استقالة السفيرة مونا يول، على خلفية ما وصفته بـ"فشل خطير في التقدير" يتعلق بعلاقاتها مع المجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين، في تصعيد جديد للفضائح المرتبطة بالقضية التي طالت عدة دول أوروبية، من بينها بريطانيا والنرويج.

وقررت الوزارة تعليق مهام يول كسفيرة لدى الأردن والعراق لحين انتهاء تحقيق داخلي في صلاتها مع إبستين، التي كشفت عنها ملفات ضخمة أفرجت عنها الحكومة الأمريكية مؤخرًا.

وقال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت إيدي، في بيان رسمي: "أظهر اتصال يول مع إبستين المجرم المدان بارتكاب انتهاكات جنسية خطأ جسيماً في التقدير، هذه القضية تجعل من الصعب إعادة بناء الثقة التي يتطلبها هذا المنصب".

ويبلغ عمر يول 66 عامًا، وعملت سابقًا وزيرة دولة، وشغلت منصب سفيرة النرويج لدى إسرائيل وبريطانيا، إضافة إلى تمثيلها الدائم لدى الأمم المتحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السفيرة مونا يول وزارة الخارجية النرويجية الأردن العراق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
الاستئناف تؤيد رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي
حوادث وقضايا

الاستئناف تؤيد رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي
عاطل يلوّح بسلاح أبيض ويثير الذعر في بولاق الدكرور.. والداخلية تكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

عاطل يلوّح بسلاح أبيض ويثير الذعر في بولاق الدكرور.. والداخلية تكشف التفاصيل
نانسي عجرم بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.. كيف نسقتها؟
الموضة

نانسي عجرم بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.. كيف نسقتها؟
سباق الأدوار الشعبية.. فنانات بالعباية والحجاب في دراما رمضان 2026
زووم

سباق الأدوار الشعبية.. فنانات بالعباية والحجاب في دراما رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة