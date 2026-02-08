وزير إسرائيلي: الاتفاق مع طهران "لا قيمة له" والحل في تغيير النظام

أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في التحرك العسكري ضد إيران لحماية أمنها، مشيرًا إلى أن أي اتفاق نووي لن يقيد هذا الحق.

وفي مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أوضح كوهين أن إسرائيل لن تتردد في التدخل عسكريًا حال تبلور أي تهديد مباشر من إيران، حتى في حال التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وتابع وزير الاحتلال: إسرائيل دولة ذات سيادة، وقراراتها الأمنية تُتخذ بما يتوافق مع مصالحها القومية العليا فقط، مضيفًا أن تغيير النظام الحاكم في إيران يمثل مصلحة مشتركة لدول المنطقة، مؤكدًا أن أي اتفاق مع النظام الحالي "لا قيمة له".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد تصاعد التوتر الإقليمي، بالتزامن مع حشد عسكري أمريكي مكثف في منطقة الشرق الأوسط.