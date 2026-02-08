إعلان

نتنياهو يحدد 7 مطالب أساسية لترامب قبل لقائهما في واشنطن.. ماذا تضمنت؟

كتب : محمد جعفر

12:46 م 08/02/2026

بنيامين نتنياهو دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم الأربعاء المقبل، في خطوة تأتي وسط تجدد المحادثات بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالأمس.

ونشرت القناة 14 العبرية مساء أمس السبت موقف إسرائيل لأول مرة بشأن مطالبها في المفاوضات الجارية في عُمان، استعدادًا للزيارة، كما أن المجلس الوزاري السياسي الأمني سيعقد اجتماعًا بعد الظهر اليوم لمناقشة الاستراتيجية.

ووفق ما نقلت القناة 14، سيطالب نتنياهو ترامب بالبنود التالية، وهي إلغاء كامل للبرنامج النووي الإيراني، ووقف تخصيب اليورانيوم بالكامل، بالإضافة إلى إزالة كافة القدرات الإيرانية على تخصيب اليورانيوم، بجانب إخراج كل اليورانيوم المخصّب من إيران، وتحديد مدى الصواريخ الإيرانية بـ 300 كيلومتر، وكذلك تفكيك ما وصفه بـ"المحور الشيعي"، بالإضافة إلى المطلب السابع وهو فرض رقابة مشددة وحقيقية على إيران.

كما أكد مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو سيشدد على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق مستقبلي تقييد برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية ووقف دعم إيران للمنظمات التابعة لـ"المحور الإيراني" في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام قليلة من جولة المحادثات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بين ممثلين إيرانيين وأمريكيين في عمان، وهي الأولى منذ المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران في يونيو الماضي، وقال ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع إن المحادثات كانت "جيدة للغاية"، مضيفًا أن الإيرانيين "أبدوا استعدادًا أكبر للتوصل إلى اتفاق من أي وقت مضى"، محذرًا في الوقت ذاته: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستكون العواقب وخيمة للغاية"، ومؤكدًا: "لن نسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية".

وعلى صعيد التوتر بين البلدين، زارا المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، أمس السبت حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" في الخليج برفقة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، في خطوة توضح استعداد واشنطن لأي سيناريو محتمل في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو ترامب واشنطن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سحلتها في الشارع والأم سامحتها.. 15 عامًا من رعاية "فوزية" لوالدتها تنتهي
أخبار المحافظات

سحلتها في الشارع والأم سامحتها.. 15 عامًا من رعاية "فوزية" لوالدتها تنتهي
جليلة المغربية عن ارتباطها برجل متزوج: أنا والله طيبة وأقنعته لا يطلق الأولى
زووم

جليلة المغربية عن ارتباطها برجل متزوج: أنا والله طيبة وأقنعته لا يطلق الأولى
من الشارع للمستشفى.. "خناقة" كفر شكر تدمر قسم الطوارئ وتثير رعب الأطباء
أخبار المحافظات

من الشارع للمستشفى.. "خناقة" كفر شكر تدمر قسم الطوارئ وتثير رعب الأطباء
لغز خلف "جرين بلازا".. جثة مجهولة تثير الذعر وأمن الإسكندرية يتدخل
أخبار المحافظات

لغز خلف "جرين بلازا".. جثة مجهولة تثير الذعر وأمن الإسكندرية يتدخل
ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟
اقتصاد

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فبراير وارتفاعات الحرارة.. توضيح مهم وتحذير من الأرصاد
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟