التشيك: لا نفكر حاليا في الانضمام لمجلس السلام بقيادة ترامب

كتب : مصراوي

12:33 م 08/02/2026

رئيس الوزراء التشيكي الشعبوي أندريه بابيش

براغ - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش اليوم الأحد، إن بلاده لا تفكر حاليا في الانضمام لمجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت إذاعة براغ أن بابيش قال في تلفزيون نوفا إن أي قرار سيتطلب موافقة غرفتي البرلمان، مما يجعل العملية معقدة وشائكة سياسيا.

وأضاف بابيش أن الحكومة تريد تنسيق موقفها مع الدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، التي استبعد بالفعل العديد منها الانضمام لمجلس السلام.

وعلى الرغم من أنه يرى منافع محتملة للتواصل مع الدول العربية المشاركة في المجلس، أكد بابيش أن القضية ليست ضمن أجندة أعمال التشيك حاليا.

