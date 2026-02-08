إعلان

مصر تتصدر دول الشرق الأوسط في معدل نمو أعداد السائحين الوافدين خلال 2025

كتب : مصراوي

11:40 ص 08/02/2026

السائحين

القاهرة - ( د ب أ)

صدرت مصر دول الشرق الأوسط في معدل نمو أعداد السياح الدوليين الوافدين بنسبة 20% خلال عام 2025، وفق تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم.

وقال تقرير World Tourism Barometer الصادر عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في شهر يناير الماضي، إن مصر تجاوزت خلال عام 2025، متوسط نمو المنطقة البالغ 3%.

وسجلت مصر نموا في عائدات السياحة بلغ 17%، لتكون ضمن الدول الأعلى عالميا في هذا المؤشر، وفق التقرير .

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن ذلك يأتي بعد عام استثنائي أعاد رسم مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، مدفوعًا بافتتاح المتحف المصري الكبير وتطورات نوعية في قطاع الفندقة.

الشرق الأوسط مصر أعداد السائحين الوافدين منظمة السياحة العالمية

