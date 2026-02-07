إعلان

مباحثات قطرية أمريكية في واشنطن لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

كتب : مصراوي

10:04 م 07/02/2026

وكالات

اجتمع وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في قطر أحمد بن محمد السيد مع عدد من المسؤولين الأمريكيين خلال زيارة رسمية يقوم بها للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وجرى خلال الاجتماعات استعراض سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر والولايات المتحدة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكد بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم السبت أن الوزير القطري اجتمع مع كل من وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن جيفري كيسلر، ومدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض مايكل كراتسسيوس، والمساعد الخاص للرئيس الأمريكي والمدير الأول لسلاسل التوريد العالمية في مجلس الأمن القومي ديفيد كوبلي.

وأكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أهمية الشراكة التي تجمع بين البلدين في مجالات متعددة، منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تشهد تطورا مستمرا يعكس متانة العلاقات الثنائية ورغبة الجانبين في تعزيزها مستقبلا.

قطر أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية مباحثات قطرية أمريكية

