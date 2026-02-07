مصر تحصد جائزة أفضل جناح في معرض EMITT الدولي بإسطنبول

فاز الجناح المصري المشارك في الدورة الـ29 للمعرض السياحي الدولي EMITT، الذي أقيم في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير الجاري، بجائزة أفضل جناح تقديرًا لجودة تصميمه وتأثيره البصري المميز، ولما يعكسه من ثراء وتنوع المقومات والمنتجات السياحية المصرية.

وتسلّم الجائزة شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يمثل شهادة دولية على تميّز الجناح المصري، مؤكدًا أن هذه الجائزة تأتي امتدادًا لسلسلة الجوائز التي حصلت عليها الأجنحة المصرية في مختلف المعارض السياحية الدولية خلال عام 2025.

وأشار وزير السياحة، إلى أن ذلك يعكس الرؤية الواضحة للدولة المصرية لتقديم المقصد السياحي المصري بصورة متكاملة تُبرز ثراءه وتنوعه الفريد، مع إشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها فريق العمل بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لضمان نجاح المشاركة المصرية عالميًا.

ويبلغ مساحة الجناح المصري هذا العام 200 متر مربع، ويتميز بتصميم فرعوني فريد يعكس عراقة الحضارة المصرية. ويضم الجناح قاعة للاجتماعات مع كبار الزوار، ومنطقة لتقديم المشروبات والأطعمة الخفيفة، وشاشات رقمية لعرض الأفلام الترويجية للمقصد السياحي المصري، مع التركيز على أبرز الوجهات السياحية مثل المتحف المصري الكبير، كما أضفت الفنانة المتخصصة في رسم الحناء طوال أيام المعرض لمسة ثقافية وتراثية مميزة للجناح.

ويشارك بالجناح المصري 18 عارضًا يمثلون 9 شركات سياحة، و6 منشآت فندقية، وشركتي مصر للطيران وإير كايرو، إضافة إلى شركة خدمات طيران، بما يعكس تنوع وتكامل عناصر المنتج السياحي المصري.

