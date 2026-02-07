كتب- محمد جعفر:



أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أن مبعوثا الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، زارا حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن المتمركزة في بحر العرب على مقربة من إيران، اليوم السبت، وكان برفقتهم قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، بحسب مصدرين مطلعين.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تكون السفينة الحربية الأمريكية ومجموعتها الضاربة في أي ضربة أمريكية مستقبلية على إيران، لافتًة إلى أن الزيارة تأتي بعد يوم من المحادثات مع إيران، وأن هذه الرسالة إلى الإيرانيين مفادها أن الولايات المتحدة لديها خيارات أخرى إذا فشلت المفاوضات.

وفي سياق متصل، لوّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على أي تحرك عسكري لواشنطن ضد طهران، مشيرا إلى أن الحشد العسكري الأمريكي الأخير يضع تلك القواعد في "مرمى النيران الإيرانية" في حال وقوع صدام.

وبحسب قناة "الجزيرة" القطرية، أكّد الوزير عراقجي، أن إيران "لا تعتزم" استهداف الدول الصديقة التي تقع تلك القواعد على أراضيها، بل الوجود العسكري الأمريكي ذاته.