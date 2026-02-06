إعلان

الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي يوجه رسالة للسلطات الليبية.. ما هي؟

كتب : مصراوي

01:10 ص 06/02/2026

سيف الإسلام القذافي

وكالات

قال الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي، الذي تم اغتياله الثلاثاء الماضي، إن ما حدث يعد فعلا إجراميا جبانا، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الليبي، وللمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وأكد الفريق القانوني للراحل سيف الإسلام القذافي في بيان الخميس، أن الجريمة لا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها تحت أي ذريعة، محملًا السلطات الليبية المسؤولية الكاملة عن كشف تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي، الذي كان يدعو إلى المصالحة الوطنية الشاملة ونبذ العنف وتغليب الحوار والحلول السلمية.

وطالب الفريق القانوني، بأن يكون التحقيق الجاري جادا وشفافا، ويؤدي إلى تحديد هوية المنفذين والمحرضين والمخططين، وكل من ساهم أو وفر الغطاء أو التسهيل للجريمة بأي شكل.

ودعا الفريق القانوني، المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، والأطراف الأممية المعنية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، لضمان عدم طمس الحقيقة أو الالتفاف عليها، أو إغلاق الملف دون مساءلة.

سيف الإسلام القذافي السلطات الليبية حقوق الإنسان تعليق الدبيبة على اغتيال سيف القذافي اغتيال سيف الإسلام القذافي

