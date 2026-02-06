إعلان

إمبراطور المخدرات في لبنان يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

01:16 ص 06/02/2026

نوح زعيتر

وكالات

أثار انطلاق محاكمة نوح زعيتر، أحد أبرز المطلوبين للقضاء اللبناني، موجة واسعة من الجدل والانتقادات في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي في لبنان، وذلك على خلفية الأحكام التي صدرت بحقه واعتبرها كثيرون مخففة ولا تتناسب مع حجم القضايا المنسوبة إليه.

وباشرت المحكمة الثلاثاء الماضي، أول جلسة علنية لمحاكمة زعيتر، المتهم منذ عام 1992 بأكثر من 150 قضية، حيث استجوب في نحو 40 ملفا جميعها مصنّفة ضمن إطار الجنح.

وشملت الاتهامات التصدي لدوريات الجيش أثناء تنفيذ مهامها في منطقة البقاع، والاعتداء على عناصر من قوى الأمن الداخلي إضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر حربية، وإطلاق النار في مناطق مأهولة.

وبعد الجلسة، أصدرت المحكمة حكمها بسجن زعيتر لمدة شهر واحد في أربع قضايا، مع مصادرة الأسلحة الحربية والذخائر والأجهزة اللاسلكية المضبوطة.

في المقابل، قضت المحكمة ببراءته في ثلاثة ملفات لعدم كفاية الأدلة، وأسقطت العقوبة عنه في 33 ملفاً أخرى بسبب مرور الزمن.

وعقب قرارات المحكمة سادت حالة استياء عارمة بين اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن الأحكام لا تعكس خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهم.

وذهب بعض المعلقين إلى السخرية، معتبرين أن مخالفة سير قد تجر عقوبة أشد، فيما وصف آخرون الأحكام بأنها تمس بهيبة القضاء وتوحي بتمهيد لإطلاق سراحه.

