بريطانيا تفرض عقوبات على "كيكل" وقائدين في الدعم السريع السوداني

بريطانيا تفرض عقوبات على "كيكل" وقائدين في الدعم ا

(د ب أ)

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الخميس، فرض عقوبات على قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل، وقائد ميداني ومستشار لقائد الدعم السريع، وثلاثة كولومبيين ضالعين في تجنيد مرتزقة لصالح قوات الدعم السريع، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تريبيون".

وفي 12 ديسمبر الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات على نائب قائد الدعم السريع عبد الرحيم دقلو وثلاثة قادة آخرين في القوات، في مقدمتهم جدو حمدان والفاتح عبد الله إدريس وتيجاني إبراهيم موسى.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن المملكة المتحدة فرضت حزمة جديدة من عقوبات تدخل حيز النفاذ فورًا ضد ستة أشخاص يُشتبه بارتكابهم فظائع في حرب السودان، أو تأجيج الحرب عن طريق توفير المرتزقة والعتاد العسكري.

وأشارت إلى أن العقوبات تشمل القائد الميداني في الدعم السريع حسين برشم لمسؤوليته عن ارتكاب فظائع جماعية، بما فيها العنف على أساس عرقي، والتسبب في النزوح القسري، والاعتداءات على المدنيين، خاصة في دارفور.

وأوضحت أنها فرضت عقوبات على قائد قوات درع السودان المتحالف مع الجيش أبو عاقلة محمد كيكل، حيث حملته مسؤولية فظائع ارتُكبت في أوائل عام 2025 في ولاية الجزيرة.

وشملت العقوبات كلاوديا فيفيانا أليفيروس فوريرو وماتيو أندريس دوكيه بوتيرو وألفارو أندريس كيهانو بيسيرا، لضلوعهم في تجنيد عناصر سابقين في الجيش الكولومبي لتدريب قوات الدعم السريع والقتال في صفوفها.