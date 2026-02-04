إيطاليا تتهم روسيا بشن هجمات إلكترونية على العديد من منشآتها

(د ب أ)

قبل يومين فقط من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو كورتينا دامبيتزو، تصدت إيطاليا لعدة هجمات إلكترونية روسية.

وصرح أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، اليوم الأربعاء، بأن الهجمات الإلكترونية استهدفت العديد من المنشآت الأولمبية، بما في ذلك فنادق في كورتينا. كما تأثرت منشآت تابعة لوزارته.

وخلال زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، أكد تاياني أن الهجمات انطلقت من روسيا، ووجه الشكر للسلطات الأمنية التي تمكنت من إحباطها.

وأضاف الوزير: "أصبح الأمن السيبراني عاملا أساسيا، لذا فأنا راض للغاية. وبالطبع، أبلغنا جميع الجهات المعنية الأخرى".

ووفقاً لتقارير إعلامية إيطالية، استعدت السلطات المحلية مبكرا للمخاطر التي قد تشكلها الهجمات الإلكترونية خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

ويعمل فريق من المتخصصين مع خبراء اللجنة المنظمة للتصدي للهجمات التي تستهدف هذا الحدث الرياضي الكبير.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بعد غد الجمعة وتستمر حتى 22 فبراير الجاري.