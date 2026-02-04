وكالات

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، إن المجزرة الكبيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، تعد انتهاكا خطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد المتحدث باسم حماس، في تصريحات لقناة الجزيرة، إنه لا معنى للحديث عن السلام وتشكيل مجلس للسلام في غزة، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

ودعا المتحدث باسم حماس، الوسطاء والدول الضامنة إلى التحرك والضغط على إسرائيل لوقف الخروقات الخطيرة للاتفاق.