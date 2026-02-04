إيطاليا.. كنيسة في روما تزيل "وجه ملاك" يشبه رئيسة الوزراء ميلوني

روما - (د ب أ)

بعد أيام من جدل عام محتدم وتدفق الزائرين الفضوليين، تم طمس صورة تشبه رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني على جدارية بإحدى أقدم كنائس روما.

وكانت الجدارية، الموجودة في مصلى جانبي لكنيسة سانت لورانس في لوتشينا، قد خضعت مؤخرا لعملية ترميم أسفرت عن ظهور ملاك يحمل ملامح واضحة المعالم لميلوني زعيمة التيار اليميني في إيطاليا. .

وفي اللوحة، يحمل الملاك لفافة ورق تُظهر الحدود الجغرافية لإيطاليا.

وقام متطوع في الكنيسة يبلغ من العمر 83 عاما، يُدعى برونو فالنتينتي، المسؤول عن التعديلات الحديثة، بإزالة وجه ميلوني.

وفي مقابلة نشرتها، اليوم الأربعاء صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، أكد فالنتينتي أنه قام بطمس الوجه بالطلاء تنفيذا لتعليمات من الفاتيكان.

وأصبحت اللوحة الجدارية محط اهتمام زوار العاصمة الإيطالية منذ نهاية الأسبوع الماضي، عندما لوحظ أن وجه الملاك الجديد يشبه ميلوني.

ومن المتوقع الآن بدء أعمال ترميم احترافية لإعادة الجدارية إلى شكلها الأصلي.