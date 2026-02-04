وكالات

أكدت المملكة العربية السعودية وتركيا، اليوم الأربعاء، على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وعلى وحدة اليمن والسودان، والحفاظ على أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، ودعمهما لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، عبر المفاوضات.

وجدد الجانبان السعودي والتركي، في بيان لهما في ختام زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض، ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم.

كما شدد البلدان على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، و تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأعربا عن قلقهما إزاء النزاعات والتوترات وخطر تصعيدها في المنطقة.

وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وشددا على أهمية التعاون الإقليمي، والمبادرات الرامية إلى ضمان الاستقرار والسلام والازدهار الإقليمي.

ورحب الجانبان بانضمام البلدين لـ "مجلس السلام" من أجل دعم جهود السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة، وبدء اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة القطاع مهامها.

وأكد البلدان دعمهما للشرعية اليمنية، مشددين على أهمية الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وضرورة مواجهة أي محاولات تهدف إلى تقسيمه، ودعم كيانات داخلية فيه لزعزعة أمنه واستقراره.

فيما عبر الجانب التركي عن تأييده للدور المهم الذي تقوم به السعودية في اليمن ومساعيها الهادفة لإنهاء الأزمة، بما في ذلك الاستجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لاستضافة مؤتمر شامل في الرياض لجميع مكونات الجنوب، بهدف حل الأزمة وتعزيز التوافق الوطني.

وأكدت السعودية وتركيا، في البيان، على مواقفهما الثابتة والداعمة لوحدة السودان والمحافظة على أمنه وسيادته، ورفض تشكيل أي كيانات غير شرعية أو موازية خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية، ومنع تدفق الأسلحة الخارجية، وتحويل السودان إلى ساحة للصراعات.

كما أوضح الطرفان أهمية إطلاق عملية سياسية يقودها السودانيون من خلال إنشاء حكومة مدنية لا تشمل الجماعات المتشددة، والجهات التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوداني.

و أكد الجانبان دعمهما الثابت لسيادة الصومال ووحدة أراضيها وسلامتها، ورفضهما إعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى بـ(إقليم أرض الصومال) التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية، بوصفه يكرس إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي وتفاقم التوترات في المنطقة، وأعربا عن رفضهما لأي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال.

وأشاد الجانبان بجهود الحكومة السورية، والخطوات والإجراءات المسؤولة التي اتخذتها للحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها، وثمنا الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لدعم الحكومة السورية ورفع العقوبات المفروضة عليها.

وأكدا إدانتهما لانتهاكات وتجاوزات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية وسيادتها، وطالبا بانسحاب إسرائيل الفوري من كافة الأراضي السورية المحتلة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى أمس الثلاثاء في الرياض الرئيس التركي، الذي أكد عزم أنقرة الارتقاء بالعلاقات مع المملكة إلى مستوى أكبر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والصناعات الدفاعية، وغيرها.