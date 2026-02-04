إعلان

أردوغان يغادر السعودية ويتوجه إلى مصر

كتب : مصراوي

12:15 م 04/02/2026

رجب طيب اردوغان

وكالات

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، العاصمة السعودية الرياض، بعد استكمال لقاءاته الرسمية فيها، متوجها إلى مصر.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأن طائرة الرئيس التركي أقلعت من مطار الملك خالد الدولي، وكان في وداعه أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر آل سعود، وسفير المملكة العربية السعودية لدى أنقرة فهد بن أسعد أبو النصر، وسفير تركيا لدى الرياض، أمر الله إيشلر.

وكان أردوغان قد وصل ظهر أمس الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية.

ورافق أردوغان في زيارته إلى السعودية، وزراء الخارجية هاكان فيدان والمالية محمد شيمشك والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير أقطاش والطاقة ألب أرسلان بيرقدار والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجر.

أردوغان السعودية مصر مطار الملك خالد الدولي

