قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، إن زوارق حربية إيرانية اقتربت من ناقلة نفط ترفع العلم الأمريكي خلال إبحارها في مضيق هرمز وأمرتها بالتوقف.

وتأتي الخطوة الاستفزازية الإيرانية، بينما تواصل الولايات المتحدة الدفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة تحسبا لضربة محتملة على إيران.

وأوضحت شركة "فانجارد تك"، إلى أن 6 زوارق إيرانية مزودة بمدافع عيار 50 ميللي، اتربت من الناقلة الأمريكية وأمرتها بالتوقف، غير أنها زادت من سرعتها قبل أن ترافقها بارجة حربية أمريكية لاحقا.

وأكد مسؤولون أمريكيون، أنه تمت مرافقة الناقلة إلى بر الأمان.

وفي وقت سابق من اليوم، هدد مسؤولون إيرانيون بالانسحاب من المحادثات مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، التي كان من المقرر عقدها يوم الجمعة في تركيا.