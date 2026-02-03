مسؤولون: سياسي بريطاني يستقيل من مجلس اللوردات بسبب صلته بإبستين

لندن - (أ ب)

صرح مسؤولون بأن السياسي البريطاني بيتر ماندلسون يعتزم الاستقالة من مجلس اللوردات بسبب صلته برجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

وذكر رئيس مجلس اللوردات، مايكل فورسيث، أن ماندلسون أعلن أنه سيستقيل من الغرفة العليا بالبرلمان اعتبارا من غد الأربعاء.

ويأتي الإعلان في الوقت الذي أعدت فيه الحكومة البريطانية تشريعا لإقالة ماندلسون من مجلس اللوردات وحرمانه من لقب لورد، الذي حصل عليه مع عضويته مدى الحياة في مجلس اللوردات.

ويواجه ماندلسون تحقيقا شرطيا محتملا على خلفية دليل على نقله معلومات حكومية حساسة للراحل المدان في جرائم جنسية.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر لمجلس وزرائه اليوم الثلاثاء إنه "أصيب بصدمة" بسبب ما كشفته ملفات إبستين التي تم نشرها مؤخرا، وأبدى قلقه من أن يكون هناك المزيد من التفاصيل التي ستظهر لاحقا.

وتشير وثائق بنكية ترجع إلى فترة 2003 و 2004 إلى أن إبستين أرسل ثلاث دفعات مالية يصل إجماليها إلى 75 ألف دولار إلى حسابات مرتبطة بماندلسون أو شريكه رينالدو أفيلا دا سيلفا.