السعودية: وقف إطلاق النار بين حكومة سوريا وقسد يدعم السلام والاستقرار

كتب : مصراوي

05:54 م 03/02/2026

سلمان بن يوسف الدوسري

وكالات

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء أن وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد يدعم السلام والاستقرار.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية"واس" عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان" أن المجلس ثمّن تجاوب الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية مع مساعي المملكة والجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي يؤمل منه الإسهام في دعم مسيرة هذا البلد الشقيق نحو السلام والأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات شعبه وتعزيز وحدته الوطنية".

وقال وزير الاعلام السعودي إن "مجلس الوزراء شدّد على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية والمشتمل على إدانة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة التي تقوض الجهود الدولية المبذولة في تثبيت الهدنة وترسيخ الاستقرار والمضي قدما نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام وصولًا إلى سلام عادل وشامل ودائم يحقق للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة".

وتابع الدوسري أن "المجلس اطّلع خلال الجلسة على مجمل المحادثات والمشاورات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة حول مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية"؛ مجددًا " مواقف المملكة الثابتة بشأنها ودعم الجهود الهادفة إلى حل الخلافات بالحوار بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام السعودي حكومة سوريا وقسد قوات سوريا الديمقراطية انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية

إعلان

