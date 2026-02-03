إعلان

بوتين وولي العهد السعودي يجريان مناقشات حول تعزيز التعاون الاقتصادي

كتب : مصراوي

04:47 م 03/02/2026

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وكالات

قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واتفقا على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية.

ووفقا لبيان الكرملين، ناقش الزعيمان أيضا التقدم المحرز في عملهما المشترك ضمن إطار تحالف أوبك+، والجهود المبذولة للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي إن السعودية ستضخ استثمارات في شركة طيران سورية خاصة جديدة ضمن حزمة استثمارية بمليارات الدولارات من المتوقع الإعلان عنها يوم السبت، ما يعكس توطيد العلاقات بين الرياض ودمشق.

الكرملين فلاديمير بوتين محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

