طفل يسبح لساعات في عرض البحر وينقذ عائلته من الغرق "تفاصيل"

أنقذ طفل أسترالي يبلغ من العمر 13 عامًا حياة والدته وشقيقيه الأصغر سنًا بعدما سبح لساعات في بحر هائج عقب انجراف العائلة بعيدًا عن الساحل قبالة أستراليا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وذكرت الشرطة أن أوستن أبيلبي سبح مسافة تُقدَّر بنحو 2.5 ميل (4 كيلومترات) للوصول إلى الشاطئ وإطلاق الإنذار، بعد أن تعرض مع والدته جوان أبيلبي (47 عامًا)، وشقيقه بو (12 عامًا)، وشقيقته جريس (8 أعوام)، للخطر يوم الجمعة.

وأوضح أوستن أنه حاول في البداية طلب المساعدة باستخدام قارب كاياك مطاطي كان يتسرب إليه الماء، لكنه اضطر لاحقًا إلى التخلي عنه وخلع سترة النجاة لأنها كانت تعيق حركته أثناء السباحة.

وأضاف أنه ظل يركز على الأفكار الإيجابية أثناء سباحته التي استمرت قرابة أربع ساعات وسط أمواج عاتية، حتى تمكن من الوصول إلى الشاطئ قرابة الساعة السادسة مساءً.

وقال: "كانت الأمواج ضخمة ولم يكن لدي سترة نجاة… ظللت أردد في داخلي: استمر في السباحة، استمر في السباحة. وعندما وصلت أخيرًا إلى الشاطئ، انهرت تمامًا".

وكانت العائلة، القادمة من مدينة بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية، تقضي عطلة في منطقة كويندالوب، حيث استأجرت كاياكات وألواح تجديف من الفندق قرابة الساعة 12 ظهرًا، قبل أن تؤدي الرياح القوية والأمواج العاتية إلى جرفهم بعيدًا عن الساحل.

وعثرت مروحية بحث وإنقاذ على الأم وطفليها في الساعة 8:30 مساءً، وهم يرتدون سترات نجاة ويتمسكون بلوح تجديف، بعد أن جرفتهم الأمواج لمسافة نحو 9 أميال، وقضوا ما يصل إلى 10 ساعات في المياه.

من جانبه، قال مفتش الشرطة جيمس برادلي: "لا يمكن الإشادة بما قام به هذا الفتى بما فيه الكفاية… فقد أنقذت عزيمته وشجاعته حياة والدته وإخوته في نهاية المطاف".

بدورها، أوضحت الأم جوان أبيلبي أنها اتخذت قرار إرسال ابنها الأكبر لطلب المساعدة لأنها لم تكن قادرة على مغادرة أطفالها الثلاثة.

وقالت: "كان أصعب قرار في حياتي أن أقول لأوستن: حاول الوصول إلى الشاطئ واطلب المساعدة… فالأمر قد يصبح خطيرًا للغاية بسرعة".

وأضافت أنها كانت واثقة من وصوله إلى الشاطئ، لكنها شعرت بقلق شديد مع حلول الغروب وتأخر وصول فرق الإنقاذ، مشيرة إلى أنهم حاولوا الحفاظ على معنوياتهم بالغناء والمزاح حتى اشتداد الأمواج مع حلول المساء.

وأكدت أن أبناءها الثلاثة كانوا يعانون من الارتجاف بسبب البرد، وأن ابنها بو فقد الإحساس في ساقيه عند إنقاذهم، قبل أن تختم بالقول: "لدي ثلاثة أطفال… نجا الجميع، وهذا كل ما كان يهم".

وأجرت الفرق الطبية فحوصات للعائلة بالكامل، دون الحاجة إلى نقل أي منهم إلى المستشفى.