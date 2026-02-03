إعلان

بعد فك حصار كادوقلي.. البرهان: الجيش السوداني سيصل إلى دارفور

كتب : مصراوي

04:41 م 03/02/2026

الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان

وكالات

بعد فك الجيش السوداني حصار مدينة كادوقلي جنوب كردفان وسط البلاد، أعلن قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أن قوات الجيش السوداني ستصل إلى دارفور.

وقال البرهان لـ"العربية/الحدث" الثلاثاء: "نبارك للشعب السوداني فك الحصار عن كادوقلي".

كما أضاف: "لا هدنة ولا وقف للنار في ظل احتلال الدعم السريع للمدن".

فيما أردف: "نستجيب لكل دعوات السلام لكن لن نبيع دماء السودانيين".

وبوقت سابق الثلاثاء أفاد مراسل "العربية/الحدث" بأن الجيش وصل مدينة كادوقلي وفك حصارها.

كما ذكرت مصادر ميدانية لـ"العربية/الحدث" أن "الجيش خاض معارك ليلية عنيفة مع ميليشيا الدعم السريع، أوصلته فجراً إلى محيط منطقة التقاطع، قبل أن يتمكن من عبورها لتلتحم قواته بقوات الفرقة 14 المرابطة بكادوقلي بعد هزيمة الدعم السريع".

وكان مصدر عسكري في كردفان، قد أشار الإثنين إلى أن ضربة نفذتها طائرة مسيّرة استهدفت مدينة الدلنج، والتي كانت على خط المواجهة بين قوات الدعم السريع والجيش منذ بدايات الحرب في أبريل 2023.

كما أضاف المصدر أن الضربة أصابت مبنى مفوضية العون الإنساني الحكومية.

فيما أعلن الجيش الأسبوع الماضي، فتح ممرين في محيط الدلنج، وواصل تقدمه باتجاه كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان.

الجيش السوداني جنوب كردفان عبد الفتاح البرهان دارفور

