بتمويل يصل 12 مليار دولار.. ترامب: إطلاق أول احتياطي استراتيجي للمعادن في تاريخ أمريكا

كتب : مصراوي

01:32 ص 03/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنشاء أول احتياطي استراتيجي للمعادن الحيوية في تاريخ الولايات المتحدة، بهدف تعزيز أمن سلاسل الإمداد للمواد الأساسية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وخلال مراسم أقيمت في البيت الأبيض، كشف ترامب عن المبادرة التي تحمل اسم مشروع "فولت"، قائلا: "نعلن اليوم عن إنشاء الاحتياطي الاستراتيجي للمعادن الحيوية الأمريكية، وهو الأول من نوعه في تاريخ بلادنا".

أوضح أن المشروع سيحظى بتمويل إجمالي يصل إلى 12 مليار دولار، تتوزع بين 10 مليارات دولار مقدمة من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، و2 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية الأمريكي، دوج بورجوم، أن واشنطن ستكشف لاحقا هذا الأسبوع عن قائمة تضم 11 دولة إضافية ستشارك في هذه المبادرة.

على غرار مخزون النفط الاستراتيجي المخصص للطوارئ، سيركز الاحتياطي الجديد على تخزين معادن حيوية تشكل عصب الاقتصاد الحديث، مثل الجاليوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة.

وتعد هذه المواد ركيزة أساسية في صناعات حيوية تشمل الهواتف الذكية مثل "آيفون"، والبطاريات، ومحركات الطائرات، بالإضافة إلى قطاعات السيارات والطاقة والفضاء.

ووفقا لوكالة "بلومبرج"، فقد انضمت بالفعل أكثر من اثنتي عشرة شركة إلى المشروع، من بينها جنرال موتورز، وستيلانتس، وبوينج، وكورنينج"، و"جي إي فيرنوفا"، و"جوجل التابعة لشركة ألفابت.

وستتولى 3 شركات لتجارة السلع الأساسية - "هارتري بارتنرز إل بي"، و"تراكسيس نورث أمريكا إل إل سي"، و"ميركوريا إنرجي غروب ليمتد" -مشتريات المواد الخام لملء المخزون.

وأشارت الوكالة إلى أن المشروع، يحمل دلالات جيوسياسية واضحة، حيث يسلط الضوء على جهود إدارة ترامب لفصل سلاسل التوريد الأمريكية تدريجيا عن الصين، التي تُعد المورد والمعالج الأكبر للمعادن الحرجة في العالم.

ويهدف المشروع إلى حماية الاقتصاد الأمريكي من تقلبات الأسعار العالمية وضمان استمرارية الإنتاج الصناعي، بحسب "بلومبرج".

ورغم امتلاك الولايات المتحدة مخزونا وطنيا من المعادن الحيوية مخصصا لتلبية احتياجات القاعدة الصناعية الدفاعية، فإنها لا تمتلك حتى الآن احتياطيا مماثلا لتغطية الاحتياجات المدنية، وهو ما يسعى المشروع الجديد إلى معالجته.

ومن شأن الاحتياطي الاستراتيجي الجديد أن يوفر للمصنعين المشاركين آلية لحماية أنشطتهم من تقلبات أسعار المواد الأساسية، دون الاضطرار إلى الاحتفاظ بمخزونات خاصة باهظة التكلفة، وفقا لروسيا اليوم.

دونالد ترامب رامب لولايات المتحدة إطلاق أول احتياطي استراتيجي للمعادن

