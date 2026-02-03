إعلان

ترامب: واشنطن تعمل مع هافانا وقد تكون قريبة من اتفاق رغم استمرار الحصار

كتب : مصراوي

01:25 ص 03/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تعمل مع هافانا بشأن الوضع في البلاد، معربا عن اعتقاده بأن الطرفين يقتربان من التوصل إلى اتفاق، رغم الحصار على إمدادات الطاقة للجزيرة.

وردا على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب: "نحن نعمل الآن مع القادة الكوبيين".

وأضاف: "أعتقد أننا قريبون بدرجة كافية"، في إشارة إلى اتفاق محتمل، دون الدخول في أي تفاصيل حول طبيعة أو نطاق هذه الصفقة المزعومة.

يأتي هذا التصريح المفاجئ في أعقاب توقيع ترامب في 29 يناير على أمر تنفيذي يسمح لواشنطن بفرض رسوم على سلع من الدول التي تزود كوبا بالنفط.

واعتمد هذا القرار على إعلان رسمي لحالة الطوارئ، ادعت واشنطن بموجبه وجود "تهديد" من كوبا.

وردا على ذلك، أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز بارييا هذه الإجراءات بشدة، واصفا إياها بأنها تهدد الدولة الجزيرة بـ"حصار كامل لإمدادات الوقود"، وتتنافى مع "جميع مبادئ التجارة الدولية"، وتخلق "ظروف عيش قاسية" للشعب الكوبي.

وفي تعليقات سابقة يوم 1 فبراير، زعم ترامب أن الإدارة الأمريكية على اتصال مع مسؤولين رفيعي المستوى في هافانا، مؤكدا: "أعتقد أننا سنبرم صفقة مع كوبا"، وفقا لروسيا اليوم.

