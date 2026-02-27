شهد الحدود بين أفغانستان وباكستان تصعيدا عسكريا متسارعا الخميس، مع تبادل هجمات واتهامات بين الجانبين، في تطور ينذر بمواجهة مفتوحة بين البلدين بعدما أقدمت إسلام آباد على قصف العاصمة الأفغانية كابول.

هجوم أفغاني ردًا على غارات باكستانية

اندلعت الحرب الخميس، بشن القوات الأفغانية هجمات على نقاط عسكرية باكستانية على طول الحدود، ردا على غارات جوية نفذتها إسلام آباد الأحد الماضي واستهدفت ولايتي بكتيكا وننغرهار.

وأكد مسؤول عسكري أفغاني، أن العمليات طالت مواقع باكستانية في ثلاث ولايات حدودية، مشيرًا إلى استمرار التحركات العسكرية.

وسرعا، ما أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أن كابول أطلقت هجومًا واسع النطاق على مواقع عسكرية باكستانية، معتبرا أن التحرك يأتي ردا حاسما على الغارات التي شنتها إسلام آباد مؤخرًا.

وبحسب مسؤول عسكري أفغاني، أسفرت الهجمات عن مقتل 10 جنود باكستانيين والسيطرة على 13 نقطة عسكرية، فيما تحدثت مصادر أخرى عن بسط السيطرة على ما بين 12 و15 موقعًا عسكريًا.

مقتل 55 جنديًا باكستانيا 13 مدنيًا

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 55 جنديًا باكستانيا خلال المواجهات، مقابل سقوط 8 قتلى و11 جريحًا من قواتها، إضافة إلى إصابة 13 مدنيا جراء قصف طال مخيمًا في ننغرهار.

ومن جانبها، نفت باكستان هذه الرواية، مؤكدة أن قواتها ردت "بشكل فوري وفعال" على ما وصفته بهجوم غير مبرر من الجانب الأفغاني.

باكستان: جنود أفغان فروا من 3 مواقع استهدفناها مساء اليوم

وبررت باكستان الغارات التي شنتها الأحد بأنها جاءت ردًا على هجمات انتحارية شهدتها البلاد مؤخرًا، من بينها هجوم استهدف مسجدًا في العاصمة إسلام آباد مطلع فبراير.

إطلاق عملية "غضب الحق"

وأطلقت إسلام آباد عملية عسكرية تحت اسم "غضب الحق"، شملت غارات جوية داخل ولاية ننغرهار، بحسب ما نقلته صحيفة إكسبريس تريبيون، مؤكدة مقتل 72 مسلحًا وإصابة أكثر من 120 آخرين، وتدمير 16 موقعًا عسكريًا ومستودع ذخيرة كبير، إضافة إلى آليات عسكرية.

انفجارات في كابل

وفي تطور ميداني، شنت باكستان 3 غارات جوية على العاصمة الأفغانية كابل أعقبه إطلاق نار كثيف، فيما أكد مصدر حكومي أفغاني أن غارة باكستانية استهدفت المدينة.

ومن جانبه، أكد المتحدث الإفغاني أن القصف الباكستاني طال ثلاث ولايات دون تسجيل خسائر بشرية.

وعلق رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على الأحدث المندلعة، مشددًا على أن بلاده وقواتها المسلحة في حالة جاهزية كاملة، مؤكدًا أن أي اعتداء سيُقابل برد حاسم، وأن وحدة الأراضي الباكستانية "لن تُمس".

وتعود جذور التصعيد بين باكستان وأفغانستان إلى عدة عوامل في مقدمتها الاتهامات الأمنية المتبادلة بين البلدين، إذ تتهم إسلام آباد كابول بإيواء عناصر حركة طالبان الباكستانية والسماح لهم بتنفيذ هجمات عبر الحدود، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية بشكل مستمر.