أعلن مسؤول عسكري أفغاني، سيطرت القوات الأفغانية على 12 نقطة عسكرية باكستانية.

وأكد مسؤول عسكري أفغاني، في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الخميس، أن العمليات العسكرية الأفغانية ما زالت مستمرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن الحكومة الأفغانية، أن الجيش الأفغاني استولى على 15 نقطة عسكرية باكستانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، أن الجيش الأفغاني بدء هجوما واسع النطاق واستهداف مراكز ومنشآت عسكرية باكستانية على امتداد الحدود ردا على تجاوزات إسلام آباد.