إعلان

رئيس الوزراء الباكستاني يصل إلى الدوحة وسط توترات إقليمية

كتب : مصراوي

10:58 ص 24/02/2026

شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال جدول أعمال حافل يشمل آخر تصعيد للتوترات بين باكستان وأفغانستان، وخطة السلام في غزة، والمواجهة الأمريكية الإيرانية، وغيرها من التطورات الإقليمية الملحّة.

وأفادت صحيفة "إذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، بأن الزيارة تعد الثالثة التي يقوم بها رئيس الوزراء الباكستاني إلى قطر خلال الأشهر الخمسة الماضية، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للعلاقات بين إسلام آباد والدوحة.

وكان شريف قد زار الدوحة مرتين في سبتمبر الماضي، حيث كانت المرة الأولى للتعبير عن تضامنه مع قطر عقب الضربات الإسرائيلية، والثانية لحضور القمة العربية الإسلامية التي استضافتها العاصمة القطرية.

وتأتي الزيارة الحالية في ظل سلسلة من التطورات الإقليمية المهمة، ولا سيما على الحدود الغربية لباكستان.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد وصل إلى الدوحة، أمس الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين، بدعوة من أمير قطر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس الوزراء الباكستاني التصعيد بين باكستان وأفغانستان أمير دولة قطر خطة السلام في غزة هجوم أمريكا على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سبائك ذهب وملايين الرشاوى.. إحالة قيادات سابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة
حوادث وقضايا

سبائك ذهب وملايين الرشاوى.. إحالة قيادات سابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة
موعد ومكان جنازة إسلام رضا إسماعيل شقيق الفنانة زينة
دراما و تليفزيون

موعد ومكان جنازة إسلام رضا إسماعيل شقيق الفنانة زينة
"تأشيرة سياحة".. إعلامي يكشف مفاجأة حول عودة حمزة عبدالكريم من برشلونة
رياضة محلية

"تأشيرة سياحة".. إعلامي يكشف مفاجأة حول عودة حمزة عبدالكريم من برشلونة
قبل إطلاقه.. 4 مزايا قد تمنح Galaxy S26 Ultra تفوقا على آيفون 17
أجهزة متنوعة

قبل إطلاقه.. 4 مزايا قد تمنح Galaxy S26 Ultra تفوقا على آيفون 17
طقس سادس أيام رمضان.. انخفاض الحرارة وشبورة مائية تضرب عدة مناطق
أخبار وتقارير

طقس سادس أيام رمضان.. انخفاض الحرارة وشبورة مائية تضرب عدة مناطق

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان