رئيس الوزراء الباكستاني يصل إلى الدوحة وسط توترات إقليمية

يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال جدول أعمال حافل يشمل آخر تصعيد للتوترات بين باكستان وأفغانستان، وخطة السلام في غزة، والمواجهة الأمريكية الإيرانية، وغيرها من التطورات الإقليمية الملحّة.

وأفادت صحيفة "إذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، بأن الزيارة تعد الثالثة التي يقوم بها رئيس الوزراء الباكستاني إلى قطر خلال الأشهر الخمسة الماضية، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للعلاقات بين إسلام آباد والدوحة.

وكان شريف قد زار الدوحة مرتين في سبتمبر الماضي، حيث كانت المرة الأولى للتعبير عن تضامنه مع قطر عقب الضربات الإسرائيلية، والثانية لحضور القمة العربية الإسلامية التي استضافتها العاصمة القطرية.

وتأتي الزيارة الحالية في ظل سلسلة من التطورات الإقليمية المهمة، ولا سيما على الحدود الغربية لباكستان.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد وصل إلى الدوحة، أمس الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين، بدعوة من أمير قطر.