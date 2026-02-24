إعلان

إحباط ترويج 16 طن دقيق مدعم بالأسواق

كتب : علاء عمران

12:18 م 24/02/2026

دقيق مدعم

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يقرب من 16 طنا من الدقيق (أبيض و بلدي مدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

