نفّذ حي الجناين بمحافظة السويس قرار جهات التحقيق بتشميع محل غير مرخص حوّله مستأجره إلى مخزن خردة دون الحصول على التصاريح اللازمة، وذلك عقب انفجار جسم غريب داخله قبل يومين، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في القطاع الريفي.

وكانت نيابة فيصل والجناين قد باشرت التحقيقات فور وقوع الحادث، وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الانفجار بمنطقة جبلاية الحطابة، حيث جرى معاينة المكان والاستماع إلى أقوال شهود العيان، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة التي وثّقت لحظة الانفجار أثناء توقف الضحايا والمصابين أمام كمية من المخلفات والخردة.

وصرحت النيابة بدفن جثماني المتوفيين عبدالرحمن أحمد رمضان ومجدي فكري، كما كلفت المباحث بسرعة إعداد تحرياتها حول ملابسات الواقعة، وبيان كيفية وصول الجسم المنفجر إلى مخزن الخردة، مع طلب تقرير المعمل الجنائي لتحديد طبيعة المادة التي تسببت في الانفجار.

ورجّحت روايات شهود العيان أن يكون الجسم من مخلفات الحروب القديمة، وأن عمال الخردة نقلوه إلى المخزن دون إدراك لطبيعته، ظنًا منهم أنه مجرد قطعة معدنية ضمن الخردة المتداولة.

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغًا بوقوع مصابين جراء انفجار في القطاع الريفي، وعلى الفور وجّه الدكتور مينا فوزي، مدير الإسعاف، سيارتين من أقرب نقطة ارتكاز إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتستكمل جهات التحقيق أعمالها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية، في ظل التأكيد على ضرورة الالتزام باشتراطات التراخيص والسلامة المهنية داخل أنشطة تداول الخردة، منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث.