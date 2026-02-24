إعلان

تحطم مروحية عسكرية إيرانية داخل سوق خضار وفاكهة

كتب : مصراوي

10:32 ص 24/02/2026

تحطم مروحية عسكرية

تحطمت مروحية عسكرية في سوق للفاكهة والخضروات بمدينة دوتشه في محافظة أصفهان بوسط إيران، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم طياران، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن المروحية تعرضت لعطل فني.

وتعمل فرق الطوارئ على السيطرة على الحريق وإخلاء المنطقة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس (أب)، أن التلفزيون الرسمي قال إن المروحية كانت تقوم بمهمة تدريبية، مضيفا أن الطيار ومساعده لقيا حتفيهما في الحادث.

كما نشر التلفزيون صورا للركام وتصاعد الدخان من السوق.

كما أفادت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية، بأن شخصين كانا في السوق لقيا حتفيهما في الحادث.

