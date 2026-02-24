خلال أربعة أعوام.. الحرب في أوكرانيا تُخلّف أضرارًا مناخية هائلة

خلال أربعة أعوام من الحرب الروسية على أوكرانيا، لم يسقط مئات الآلاف من القتلى والجرحى فحسب، بل لحقت أضرار جسيمة أيضا بالبيئة والمناخ.

فمنذ فبراير 2022 تم إطلاق 311 مليون طن من مكافئات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل نصف كمية غازات الدفيئة الضارة بالمناخ التي تطلقها ألمانيا سنويا، وفقا لحسابات جديدة صادرة عن مبادرة احتساب انبعاثات غازات الدفيئة في الحروب.

وبحسب البيانات، جاء أكثر من ثلث هذه الغازات (37%) نتيجة الحرب ذاتها، على سبيل المثال من الكميات الهائلة من الكيروسين والنفط والديزل التي تحرقها الطائرات والسفن والدبابات. ويعد اندلاع حرائق الغابات والأحراش بسبب الحرب عاملا مهما آخر، إذ كان مسؤولا عن نحو ربع الانبعاثات. وقد اندلعت هذه الحرائق في معظمها عند خطوط الجبهة أو بالقرب منها أو في المناطق الحدودية.

وتطالب أوكرانيا روسيا بتعويضات عن الأضرار المناخية التي تكبدتها خلال حرب الهجوم، وأن يتم تمويل إعادة إعمار صديقة للبيئة بعد انتهاء الحرب من هذه التعويضات. وقد طالبت أوكرانيا بذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر الماضي في البرازيل.

وتبلغ قيمة المطالبات حاليا 57 مليار دولار أمريكي. ومن المقرر تقديم هذه المطالبات إلى سجل الأضرار الخاص بأوكرانيا التابع لمجلس أوروبا.