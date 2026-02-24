ميليشيا الدعم السريع تهاجم قرية في شمال دارفور وتحرق منازلها

تصاعدت العمليات القتالية بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع بشكل لافت خلال الساعات الـ24 الماضية في محاور شمال دارفور وكردفان .

وتأتي هذه التطورات وسط اتهامات متبادلة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع حول المسؤولية عن استهداف القوافل الإنسانية والأعيان المدنية من مرافق تعليمية وأسواق.

وهاجمت ميليشيا الدعم السريع أمس الإثنين، قرية مستريحة بولاية شمال دارفور في هجوم شامل، شمل اقتحامًا مسلحًا للقرية وحرق العديد من المنازل.

وقالت مجموعة محامو الطواريء، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه "سبق هذا الاقتحام استهداف القرية بطائرات مسيرة على عدة مواقع مدنية، بما في ذلك المركز الصحي، ومنازل السكان، والسوق، ومقرات الضيافة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين وأدى إلى تهجير قسري للسكان من منازلهم وممتلكاتهم".

وأضافت:"خلفت هذه الأفعال حالة من الرعب والدمار في القرية، وأثرت بشكل مباشر على المدنيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن".

وكانت طائرة مُسيّرة تابعة لميليشيا الدعم السريع استهدفت، مساء أول أمس الأحد، مجمع جامعة كردفان (السنتر) بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ما أسفر عن تدمير قاعتين دراسيتين بالكامل داخل المجمع.

وقالت مجموعة محامو الطواريء في بيان صحفي، إن "ضرب المرافق التعليمية يمثل اعتداءً مباشرًا على الحق في التعليم، ويقوّض مستقبل الطلاب ويعمّق من الآثار السلبية للنزاع على السكان المدنيين"معلنة إدانتها الكاملة لهذا الهجوم ومطالبة بـ "محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم تكرارها".

واندلع القتال بين ميليشيا الدعم السريع والجيش السوداني وتحول إلى حرب شاملة على مستوى البلاد في أبريل 2023.

وحتى الآن، قُتل 40 ألف شخص على الأقل وشرد 12 مليونًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.