القبض على نجل ولية عهد النرويج ومحاكمته بتهم اغتصاب

د ب أ

ألقت السلطات النرويجية القبض على ماريوس بورج، نجل ولية العهد الأميرة ميته-ماريت في وقت متأخر يوم الأحد، قبل يومين من محاكمته في اتهامات تتعلق بالاغتصاب، حسبما قال محاميه لوكالة أنباء" إن تي بي".

ويحاكم ماريوس بورج هويبي الابن الأكبر لولية عهد النرويج ميته ماريت، غدا الثلاثاء، بناء على عدة اتهامات تشمل الاغتصاب في قضية معروفة التي يمكن أن تشكل حرجا للعائلة المالكة، فيما قالت والدته إنها "أخطأت الحكم" عندما تواصلت مع جيفري إبستين في الماضي.

يواجه هويبي محكمة أوسلو الجزئية بعدما جرى اتهامه رسميا في أغسطس، عقب تحقيق مطول. ويشمل الاتهام الرسمي 38 تهمة بما في ذلك الاغتصاب وسوء المعاملة في علاقة قريبة ضد إحدى شريكاته السابقات، ونقل ثلاثة كيلو ونصف من الماريجوانا.

وقال ممثلو الادعاء إن هويبي "29 عاما" يمكن أن يواجه السجن عشر سنوات في حال إدانته ، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى منتصف مارس.

يشار إلى أن هويبي هو نجل ميته-ماريت من علاقة سابقة وبالتالي لا تربطه علاقة بيولوجية بوريث العرش ولي العهد هاكون. ولا يحمل أي لقب ملكي أو مهمات رسمية.

ويركز الاتهام الرسمي على أربع عمليات اغتصاب بين 2018 ونوفمبر 2024، وعنف مزعوم وتهديدات ضد شريكة سابقة بين صيف 2022 وخريف 2023، وزعمين آخرين بارتكاب تصرفات عنيفة ضد شريكة تالية إلى جانب انتهاك أمر قضائي بعدم التواصل مع آخرين.

وقبل المحاكمة، ألقى صدور أحدث دفعة من الوثائق من ملفات إبستين الجمعة الماضية، ضوءا غير مرحب به على ميته-ماريت. واحتوت الوثائق على مئات الإشارات لولية العهد التي قالت في 2019 إنها آسفة على تواصلها مع إبستن، بحسب وسائل الإعلام النرويجية.