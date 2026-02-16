إعلان

عراقجي يبحث مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطورات الملف الإيراني

كتب-عبدالله محمود:

06:40 م 16/02/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية في إيران

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي  اليوم الاثنين، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أثناء تواجده في جنيف.

المحادثات النووية بين أمريكا وإيران

وبحسب وكالة رويترز، جاء اللقاء قبل جولة المحادثات النووية التي من المقرر أن تقام بين الولايات المتحدة وإيران بهدف حل النزاع المستمر منذ عقود بسبب برنامج طهران النووي.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإيرانية استعدادها للتفاوض على تخصيب اليورانيوم شرط جدية التفاوض على رفع العقوبات الواقعة على طهران.

وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني مجید تخت روانجي، أن طهران مستعدة للتفاوض مع أمريكا بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

وحذّر روانجي، من الانتشار في منطقة الشرق الأوسط، مشددً على أن أي تهديد لإيران سيواجه بردا مناسبا.

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني، أن القواعد الأمريكية في المنطقة تعد أهدافا مشروعة للقوات الإيرانية في حال وقوع أي هجوم.

