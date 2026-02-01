بلغت 18 سنة.. السويد ترحل طالبة مصرية تقيم مع عائلتها منذ 14 سنة

وكالات

أفادت وكالة سانا السورية، أن قائد الأمن الداخلي بمحافظة حلب العقيد محمد عبدالغني، وصل مساء اليوم الأحد، إلى منطقة عين العرب لبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال قائد الأمن الداخلي في حلب خلال تصريحات لقناة الجزيرة، إن دخول قوات الأمن إلى عين العرب مرتبط بانتهاء التجهيزات الفنية.

وأكد قائد الأمن الداخلي في حلب، أنه ناقش مع قوات "قسد" في عين العرب، لترتيب أوضاعهم بعد تنفيذ الاتفاق.

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة الداخلية السورية أن وحداتها الأمنية في محافظة ريف دمشق، نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، سلسلةً من العمليات الدقيقة والمحكمة، استهدفت خليةً إرهابية متورطةً في تنفيذ عدة اعتداءات طالت منطقة المِزّة ومطارها العسكري، وأسفرت هذه العمليات عن تفكيك الخلية بالكامل وإلقاء القبض على جميع أفرادها.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إن هذه العمليات جاءت عقب رصد وتتبعٍ ميدانيين مستمرين لمناطق انطلاق الصواريخ في كلٍّ من منطقتي داريا وكفر سوسة، حيث أفضت الجهود الأمنية إلى تحديد هوية أحد منفذي الاعتداءات الإرهابية ومراقبته بدقة.