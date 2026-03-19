الداخلية العراقية تنفي اقتحام قوة أمريكية لمطار بغداد الدولي

كتب : د ب أ

10:35 ص 19/03/2026

مطار بغداد الدولي

بغداد- (د ب أ)

نفي الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العقيد عباس البهادلي اليوم الخميس ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول قيام قوة أمريكية باقتحام اللواء الخامس التابع لفرقة الرد السريع في مطار بغداد الدولي وسحب الهواتف من ضباط ومنتسبي اللواء.

وشدد البهادلي، في تصريح صحفي اليوم، على ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية حصراً.

كما دعا إلى الابتعاد عن نشر الأخبار المضللة التي يعاقب عليها القانون بشدة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بسكويت الغلابة صُنع بحب".. سيدات كرموز يوزعن الفرحة بـ طن كعك بالإسكندرية
أخبار وتقارير

"بسكويت الغلابة صُنع بحب".. سيدات كرموز يوزعن الفرحة بـ طن كعك بالإسكندرية
موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"
دراما و تليفزيون

موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"

مفاتيح الدعاء| دعاء الهداية
فيديوهات رمضان

مفاتيح الدعاء| دعاء الهداية
فأل خير للمصريين.. من هو جلال جيد المرشح لتحكيم مباراة الأهلي والترجي؟
رياضة عربية وعالمية

فأل خير للمصريين.. من هو جلال جيد المرشح لتحكيم مباراة الأهلي والترجي؟
وزيرة التضامن تعلن الأم المثالية 2026.. وسيناء تتصدر المشهد
أخبار مصر

وزيرة التضامن تعلن الأم المثالية 2026.. وسيناء تتصدر المشهد

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق حتى الثلاثاء
بالأسماء.. وزيرة التضامن تعلن الأمهات المثاليات للعام 2026
رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
ضرب بارس وبوشهر.. هل يموت العالم بطيئًا بالاقتصاد أم سريعًا بالنووي؟