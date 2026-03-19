بغداد- (د ب أ)

نفي الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العقيد عباس البهادلي اليوم الخميس ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول قيام قوة أمريكية باقتحام اللواء الخامس التابع لفرقة الرد السريع في مطار بغداد الدولي وسحب الهواتف من ضباط ومنتسبي اللواء.

وشدد البهادلي، في تصريح صحفي اليوم، على ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية حصراً.

كما دعا إلى الابتعاد عن نشر الأخبار المضللة التي يعاقب عليها القانون بشدة.