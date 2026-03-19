أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الخميس اندلاع حريقين في مصفاتين بتروليتين بعد تعرضهما لاعتداء بواسطة مسيرتين .

وقالت مؤسسة البترول، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا): "تعرض إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء عبدالله التابعة لشركة البترول الوطنية لاعتداء بواسطة طائرة مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع".

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين المنشأة.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية أعلنت في وقت سابق تعرض إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية لاعتداء بواسطة طائرة مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق محدود في تلك الوحدة.

وقالت المؤسسة إن "الاعتداء لم يسفر عن أي إصابات وتم التعامل مع الحريق وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة".

وكان المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد الدكتور جدعان فاضل أعلن أن "قوة الواجب" تمكنت فجر اليوم من إسقاط مسيّرة وأربع طائرات "درون" في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها.

وأضاف المتحدث، في بيان صحفي، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.