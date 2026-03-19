أصدرت دول عربية بيانًا مشتركًا بشأن الهجمات التي تشنها إيران، عقب اجتماع لوزراء الخارجية عُقد في العاصمة السعودية الرياض، يوم الأربعاء، ضم ممثلين من البحرين والكويت ولبنان وقطر والسعودية والإمارات ودول أخرى في المنطقة.

وأدانت هذه الدول، في بيانها، ما وصفته بـ "الهجمات المتعمدة" التي شنتها إيران، مشيرة إلى أنها استهدفت مناطق سكنية وبنية تحتية مدنية ومقار دبلوماسية، مؤكدة أنه لا يمكن تبرير هذه الأعمال "تحت أي ذريعة".

كما أكدت على حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

ودعت الدول إيران إلى "الوقف الفوري لهجماتها"، والالتزام بالقانون الدولي و"مبادئ حسن الجوار"، والامتناع عن اتخاذ أي "إجراءات أو إطلاق تهديدات" من شأنها إغلاق مضيق هرمز.

كما أدانت ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي" على لبنان، إضافة إلى ما اعتبرته "سياسة توسعية" في المنطقة.