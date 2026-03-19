تشهد محافظة جنوب سيناء لليوم الثاني حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، حيث كست الغيوم سماء كافة المدن، ونشاط الرياح المثيرة للرمال، وتواصل المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال حدوث سيول.

ليلة رعدية ممطرة بمدن المحافظة

أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن معظم المدن شهدت ليلة رعدية ممطرة، وجرى التعامل مع تجمعات المياه الخفيفة التي خلفتها هذه الأمطار، مؤكدًا أنه لم يجري رصد أي خسائر مادية او بشرية جراء هذه التداعيات.

أجواء غائمة ورياح مثيرة للرمال

وأوضح المركز، أن المحافظة يسودها أجواء غائمة ورياح مثيرة للرمال اليوم الخميس، ومن المتوقع تساقط أمطار رعدية قد تصل لحد السيول على بعض المناطق من مدن خليج العقبة، مشيرًا إلى أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستمرار رفع درجة الاستعداد والجاهزية للتحرك الفوري للتعامل مع تداعيات الطقس، ومراجعة خطة الطوارئ، والمتابعة الدورية للمخرات السيول، والتأكد من تطهير البحيرات والسدود الصناعية وجاهزيتها لاستقبال كميات كبيرة من المياه.

التعامل مع تراكمات الرمال

وأشار إلى أنه جرى التواصل مع رؤساء المدن للمتابعة التعامل مع تراكمات الرمال التي تخلفها شدة الرياح المثيرة للرمال على الطرق الدولية والساحلية، إضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور لتفعيل الرادارات، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق، حرصًا على سلامة زوار المدينة الوافدين إلى المدن السياحية بجنوب سيناء من مختلف المحافظات لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك.

خطة بكل مدينة للمواجهة والتعامل مع الأزمات

وقال اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، إن رؤساء المدن لديهم خطط للمواجهة والتعامل مع الأزمات بسبب تكرار الأمطار والسيول كل عام، وجرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف عمليات فرعية بكافة المدن للوقوف على آليات التعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي من المتوقع أن تتعرض لها خلال الفترة المقبلة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

دعم مدينة سانت كاترين بكميات إضافية من المواد البترولية

وأكد المحافظ أن جرى دعم مدينة سانت كاترين بكميات إضافية من المواد البترولية، والسلع الغذائية تحسبًا لحدوث أي طوارئ بها، ونشر معدات شفط مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمناطق تساقط الأمطار و إحداثيات السيول المحددة ضمن خطة مجابهة الأزمة.

طوارئ بكهرباء جنوب سيناء

على جانب أخر أعلنت شركة الكهرباء بجنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة عدم الاستقرار واحتمال حدوث أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة.

تشكيل فرق طوارئ مركزية

وأكدت الشركة أنه جرى تشكيل فرق طوارئ مركزية، وتزويدها بكافة المهمات للتعامل الفوري والسريع في حالة حدوث أي طوارئ، إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسة وغرف فرعية بكل مدينة لمتابعة الموقف أول بأول، والتعاون الكامل مع كافة الأجهزة بالمحافظة.