بريطانيا ودول أوروبية تدين استخدام روسيا لصاروخ"أوريشنك" في هجوم ضد أوكرانيا

كتب : مصراوي

09:50 م 09/01/2026

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي

(أ ب)

أدان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اليوم الجمعة، استخدام روسيا صاروخ جديد متوسط المدى، طراز "أوريشنك" قادر على حمل رأس نووي في الهجوم الذي استهدف غرب أوكرانيا.

وقال هيلي الذي كان يزور العاصمة الأوكرانية كييف، ولاحظ قيام الطائرات المسيّرة الروسية باستهداف المجمعات السكنية: "إنني مستاء لرؤية حجم الهجمات التي عانيتم منها خلال الليل.. إن هجمات بوتين وحشية."

وأدان قادة أوروبا الهجوم ووصفوه بأنه "تصعيدي وغير مقبول"، وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الدبلوماسية هو "المزيد من الصواريخ والدمار".

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم الجمعة، إلى اتخاذ رد فعل على استخدام روسيا للصاروخ الجديد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، استخدام الصاروخ الجديد ردا على "هجوم إرهابي" شنته كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 29 ديسمبر 2025.

وأضافت أن أهداف الضربة قد تحققت، وأنه تم إصابة المنشآت التي تنتج الطائرات المُسيرة المستخدمة في الهجوم المزعوم على مقر بوتين، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة.

ونفت أوكرانيا شن هجوم على مقر إقامة بوتين، واتهمت موسكو باستخدام هذا الادعاء الكاذب لتبرير شن ضربات على المباني الحكومية في كييف.

ويتزامن الهجوم أيضًا مع برودة جديدة في العلاقات بين موسكو وواشنطن بعد أن أدانت روسيا استيلاء الولايات المتحدة على ناقلة نفط في شمال المحيط الأطلسي.

جون هيلي صاروخ أوريشنك روسيا أوكرانيا

